Afsluitdijk in de richting van Friesland dinsdagnacht dicht

Verkeer

Vandaag, 13:54 - Update: 57 minuten geleden

De Afsluitdijk in de richting van Friesland is vanaf dinsdag 23.00 uur tot woensdag 05.00 uur dicht. Rijkswaterstaat herstelt dan asfaltschade op de A7, de weg die over de Afsluitdijk loopt. Op verschillende plekken zitten namelijk gaten in de weg.

Weggebruikers richting Friesland worden omgeleid via de A7, N307 en de A6. De extra reistijd kan oplopen tot 90 minuten. Verkeer over de Afsluitdijk richting Noord-Holland ondervindt geen hinder van de herstelwerkzaamheden.

Door ANP

