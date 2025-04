'Forse treinhinder' rond Rotterdam door storing bij ProRail

Een storing bij spoorbeheerder ProRail zorgt maandagochtend voor "forse treinhinder" rond Rotterdam. Zo is er geen treinverkeer mogelijk tussen Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal, waardoor de treinen van Leiden naar Rotterdam en van Den Haag naar Rotterdam niet kunnen rijden. En tussen Amsterdam Zuid en Rotterdam Centraal rijden geen Intercity Direct-treinen op het traject van de hogesnelheidslijn.

In zuidelijke richting, tussen Rotterdam Centraal en Breda, rijden minder treinen op de hogesnelheidslijn en ook tussen Rotterdam en Dordrecht is minder treinverkeer mogelijk door de storing.

Begin dit jaar zorgde een treinstoring van en naar Schiphol voor een chaos op de luchthaven, zo is te zien in bovenstaande video.

ICT-storing

ProRail meldt dat het gaat om een ICT-storing in de elektronische beveiliging. Dat systeem zorgt ervoor dat de bediening van seinen en wissels goed verloopt. Het is nog niet duidelijk wanneer de storing is opgelost.

ANP