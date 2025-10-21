Flix-treinen willen strijd aan met NS op het spoor met spotgoedkope tickets

De felgroene FlixBus is al jaren een bekend gezicht op de snelweg, maar de Duitse vervoerder wil nu ook de Nederlandse rails op. Met zijn spoordienst FlixTrain richt het bedrijf zich op uitbreiding naar ons land, met goedkope treinkaartjes als wapen in de strijd om de reiziger. Dat meldt De Gelderlander dinsdag.

Flix haalde onlangs 2,4 miljard euro op bij investeerders om zijn Europese treinennetwerk flink te laten groeien. Daarvan zijn 65 gloednieuwe langeafstandstreinen besteld bij de Spaanse fabrikant Talgo. De treinen kunnen tot 230 kilometer per uur rijden en moeten de komende jaren in meerdere Europese landen, waaronder Nederland, worden toegelaten.

Betaalbare ritten en concurrentie met NS

Volgens het bedrijf moeten de ritten met FlixTrain betaalbaar worden en concurreren met andere aanbieders. In Duitsland rijdt de vervoerder al op routes zoals Berlijn-Frankfurt, waar reizigers meerdere keren per dag kunnen instappen voor lagere prijzen dan bij andere aanbieders.

Nederlanders kunnen nu al met een omweg gebruikmaken van FlixTrain, door in Arnhem of Venlo over te stappen op een Duitse trein. Een echte directe verbinding is dat nog niet. Mogelijke toekomstige routes zouden kunnen lopen van Oberhausen naar Rotterdam, via Arnhem, Utrecht en Amsterdam.

Twee jaar geleden probeerde Flix al toestemming te krijgen van toezichthouder ACM en spoorbeheerder ProRail om in Nederland te gaan rijden. Dat plan werd uitgesteld, omdat werkzaamheden en voorrang voor NS-treinen de route toen onpraktisch maakten.

Het bedrijf laat weten dat meer concurrentie op het spoor goed zou zijn voor reizigers, omdat het reizen binnen Europa goedkoper en makkelijker kan maken.