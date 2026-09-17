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Meer files op A15 naar Maasvlakte door dichte rijstroken Suurhoffbrug

Verkeer

Vandaag, 09:19

De afgesloten rijstroken op de A15 richting Maasvlakte zorgden donderdagochtend al vroeg voor extra files, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Op het hoogtepunt, rond 07.00 uur, stond er 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. De files ontstonden rond 06.30 uur. Dat is volgens de woordvoerder vrij vroeg voor deze locatie.

Woensdag werd bekend dat er scheuren zijn geconstateerd in de westelijke Suurhoffbrug, waar de snelweg richting de Maasvlakte overheen loopt. Vanwege de veiligheid zijn de rijstroken afgesloten en rijdt het verkeer nu over de vluchtstrook.

De recent afgesloten bruggen zijn volgens Mona Keijzer reden om weg te blijven van een samenwerking met Pro, zo vertelt ze in de video bovenaan.

Door ANP

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