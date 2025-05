Fietsend kind zwaargewond geraakt na aanrijding met vrachtwagen

Op de toerit van het Schieplein naar de A20 richting Vlaardingen heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen een minderjarige fietser en een kleine vrachtwagen. De jonge fietser raakte zwaargewond en is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens ooggetuigen reed het kind bij de oversteekplaats door groen licht. De bestuurder van de kleine vrachtwagen, die verkeerd zou hebben voorgesorteerd, nam toch de afslag richting de A20 waarna de noodlottige aanrijding plaatsvond.

Eerste hulp

Een politiewoordvoerder ter plaatse meldt dat de jongen slecht aanspreekbaar is. Een arts die op zijn vrije dag toevallig in de buurt was heeft eerste hulp verleend aan het slachtoffer, schrijft Rijnmond. Omdat de fietser aanzienlijk letsel heeft opgelopen, is er een traumahelikopter opgeroepen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

De toerit van het Schieplein naar de A20 richting Vlaardingen is volledig afgesloten. De politie doet daar nog onderzoek.