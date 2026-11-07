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Fietsbrug Alphen aan den Rijn na jaren vertraging eindelijk op zijn plek

Verkeer

Vandaag, 12:13

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Na jaren wachten is het eindelijk zover: de nieuwe fietsbrug over het Aarkanaal in Alphen aan den Rijn wordt dit weekend geplaatst. Vrijdagavond zijn de werkzaamheden begonnen om de brugdelen op hun plek te zetten.

De 150 meter lange fietsbrug is bedoeld voor kinderen uit Aarlanderveen en Nieuwkoop, die in Alphen op school zitten. Nu moeten fietsers kilometers omfietsen via een van de twee dichtstbijzijnde bruggen in Alphen.

Problemen met constructie

De bouw begon al in 2022, maar liep meerdere keren vertraging op. Dit kwam onder andere door problemen met de ondergrond en de constructie van de brug. Meer dan een jaar lagen de vijf brugdelen te wachten in een weiland, aldus Omroep West.

Om de brugdelen veilig te kunnen plaatsen, is de N207 afgesloten van vrijdagavond tot maandagmorgen vijf uur. Verkeer wordt in de tussentijd omgeleid. Wanneer de brug officieel opengaat, is nog niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

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