Extra drukke spits door begin herfstvakantie: dit kun je verwachten

De herfstvakantie begint dit weekend in het zuiden van Nederland, en dat is vrijdag al goed te merken op de weg. Vanaf het middaguur loopt het verkeer snel op, waarschuwt de ANWB. Veel mensen trekken eropuit, naar een camping of vakantiepark in eigen land, of steken de grens over richting Duitsland of België. Dat zorgt voor een vroege én extra drukke avondspits. Dit kun je verwachten.

Volgens ANWB-woordvoerder Tim Schaap wordt het vrijdag op "verschillende plekken aansluiten", zegt hij tegen Hart van Nederland. Vooral op de A2, A27 en A50 verwacht hij veel vertraging. "Op sommige trajecten wordt ook nog aan de weg gewerkt, zoals op de A73 bij Nijmegen. Daar kan het ook goed vastlopen."

Grenscontroles en werkzaamheden

Wie richting Duitsland rijdt, moet rekening houden met controles aan de grens. Vooral op de A1 bij De Lutte en de A12 bij Oud-Dijk kan het daardoor flink opstropen. Ook verder in Duitsland wordt het druk: in veel deelstaten begint daar ook de herfstvakantie.

In eigen land zorgen wegwerkzaamheden voor extra hinder. De A9 is van vrijdagavond 20.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur dicht tussen Holendrecht en Badhoevedorp. Ook de A17 tussen Noordhoek en De Stok gaat op slot tot 20 oktober, en op de A73 bij knooppunt Ewijk duren de werkzaamheden nog tot maandagochtend.

Ook in België en Duitsland druk

Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland wordt het druk op de weg. In België moet verkeer rond Antwerpen en Brussel rekening houden met extra reistijd door werkzaamheden, zoals de sluiting van de Beverentunnel richting Gent tot eind oktober. In Duitsland is de A67 bij Rüsselsheim dit weekend volledig afgesloten.

Check dus vrijdag, voordat je in de auto stapt, de site van de ANWB zodat je niet voor verrassingen komt te staan.