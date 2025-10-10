Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Extra drukke spits door begin herfstvakantie: dit kun je verwachten

Verkeer

Vandaag, 09:13

Link gekopieerd

De herfstvakantie begint dit weekend in het zuiden van Nederland, en dat is vrijdag al goed te merken op de weg. Vanaf het middaguur loopt het verkeer snel op, waarschuwt de ANWB. Veel mensen trekken eropuit, naar een camping of vakantiepark in eigen land, of steken de grens over richting Duitsland of België. Dat zorgt voor een vroege én extra drukke avondspits. Dit kun je verwachten.

Volgens ANWB-woordvoerder Tim Schaap wordt het vrijdag op "verschillende plekken aansluiten", zegt hij tegen Hart van Nederland. Vooral op de A2, A27 en A50 verwacht hij veel vertraging. "Op sommige trajecten wordt ook nog aan de weg gewerkt, zoals op de A73 bij Nijmegen. Daar kan het ook goed vastlopen."

Grenscontroles en werkzaamheden

Wie richting Duitsland rijdt, moet rekening houden met controles aan de grens. Vooral op de A1 bij De Lutte en de A12 bij Oud-Dijk kan het daardoor flink opstropen. Ook verder in Duitsland wordt het druk: in veel deelstaten begint daar ook de herfstvakantie.

In eigen land zorgen wegwerkzaamheden voor extra hinder. De A9 is van vrijdagavond 20.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur dicht tussen Holendrecht en Badhoevedorp. Ook de A17 tussen Noordhoek en De Stok gaat op slot tot 20 oktober, en op de A73 bij knooppunt Ewijk duren de werkzaamheden nog tot maandagochtend.

Ook in België en Duitsland druk

Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland wordt het druk op de weg. In België moet verkeer rond Antwerpen en Brussel rekening houden met extra reistijd door werkzaamheden, zoals de sluiting van de Beverentunnel richting Gent tot eind oktober. In Duitsland is de A67 bij Rüsselsheim dit weekend volledig afgesloten.

Check dus vrijdag, voordat je in de auto stapt, de site van de ANWB zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Lees ook

ANWB waarschuwt voor drukke spits vrijdag door herfstvakantie
ANWB waarschuwt voor drukke spits vrijdag door herfstvakantie

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.