Drukte op de weg door einde meivakantie: hier sta je extra lang vast

Verkeer

Vandaag, 16:27

De meivakantie loopt op zijn einde en dat is duidelijk merkbaar op de Nederlandse wegen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor extra drukte tijdens de spits, mede doordat veel vakantiegangers weer huiswaarts keren of juist nog een laatste weekendje weg gaan.

Alsof dat nog niet genoeg is, zorgt ook een nationale feestdag in Duitsland voor extra verkeersdruk. Veel Duitse toeristen trekken richting de Nederlandse kust, wat vooral op routes naar strandgebieden voor meer verkeer zorgt dan gebruikelijk.

Aan het begin van de meivakantie was het ook al extra druk op de wegen, zoals te zien in de video boven dit artikel.

Kans op lange files

Volgens Rijkswaterstaat kan de drukte al vroeg in de avond beginnen en kunnen files langer aanhouden dan normaal. Weggebruikers wordt geadviseerd rekening te houden met vertraging, zeker omdat kleine incidenten zoals pechgevallen of aanrijdingen al snel grote gevolgen kunnen hebben.

Daarbij spelen ook wegwerkzaamheden een rol. Op meerdere plekken in het land wordt aan de weg gewerkt, wat de doorstroming belemmert. Zo is de A15 bij Europoort een bekend knelpunt door werkzaamheden aan de parallelbaan. Ook op de N915 tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam ondervinden automobilisten hinder door asfalteringswerkzaamheden en omleidingen.

Overzicht van Advies van Rijkswaterstaat:

  • Check vooraf de actuele verkeersinformatie

  • Houd rekening met extra reistijd door files en werkzaamheden

  • Volg de aanwijzingen op de weg in plaats van alleen je navigatie

  • Vermijd binnendoorroutes, deze leveren meestal geen tijdswinst op

  • Blijf alert op incidenten zoals pechgevallen of ongelukken, die snel voor vertraging kunnen zorgen

Extra drukte richting de kustgebieden

Rondom Rotterdam is het volgens Rijkswaterstaat standaard al druk, maar de toestroom van strandgangers maakt het nog intensiever. Vooral wegen richting populaire badplaatsen en ook Zeeland kunnen extra vol raken. Vrijdagmiddag rond 14.00 uur op de A20 richting Gouda vielen de files nog mee, maar er wordt verwacht dat de drukte later op de dag verder toeneemt.

Door Britt Louman

