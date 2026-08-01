Drukte op de Europese wegen in verband met 'Zwarte Zaterdag'

Het is al jaren een beruchte dag in Europa: Zwarte Zaterdag. Op deze dag zijn de Europese wegen extra druk vanwege het feit dat veel gezinnen op deze dag per auto afreizen naar hun vakantiebestemming.

Vooral in de richting van de traditionele vakantieoorden voor Nederlanders, Frankrijk en Italië, heeft men te maken met veel oponthoud. Zo is het raak op de weg tussen Lyon en Marseille en is men bij de Zwitserse Gotthardtunnel, in de richting van Italië, zelfs even helemaal tot stilstand gekomen.

Scandinavië steeds populairder

De ANWB ziet ook een bijzondere filepiek in Europa, namelijk bij het Duitse Hamburg. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de groeiende interesse in Scandinavië als vakantiebestemming. Landen als Denemarken, Zweden en Noorwegen worden steeds populairder onder vakantiegangers.

Advies ANWB

De ANWB roept reizigers op om later te vertrekken op de dag. In plaats van beginnen met rijden in de nacht, is het verstandiger om bijvoorbeeld in de loop van de ochtend pas te gaan rijden. Zo rij je achter de files aan in plaats van dat je er zelf in eentje terecht komt. De ANWB verwacht dat het vanaf 14:00 uur rustiger wordt op de Europese wegen.

Wat moet je doen als je je kinderen op de achterbank hebt zitten en in een lang file terechtkomt? Je ziet het in onderstaande video: