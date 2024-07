Drukste zaterdag van het jaar op de weg: 161 kilometer file

Het is de drukste zaterdag van het jaar, meldt Rijkswaterstaat. Op het hoogtepunt stond er op de Nederlandse wegen 161 kilometer file. Oorzaak zijn incidenten, wegwerkzaamheden, maar ook de grenscontroles richting Duitsland in verband met het EK voetbal. Het aantal files en de lengte slinkt in de namiddag langzaam.

Rijkswaterstaat meldt de grootste vertraging op onder meer de A15 tussen Sliedrecht-West en Gorinchem, de A16 tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht, de A9 tussen Badhoevedorp en Amstelveen en de A10 tussen Amsterdam-Sloterdijk en Landsmeer.

Rond 15.30 staat er nog zo'n 94 kilometer file. Het grootste k nelpunt is onder andere nog de A9 richting Diemen. Dit komt door werkzaamheden aan de A10.

Afsluiting van de Beneluxtunnel

Ook op de wegen in en rond Rotterdam is het zaterdag erg druk. Dat heeft deels te maken met de afsluiting van de Beneluxtunnel in de A4 richting Den Haag, waar in beide tunnelbuizen nieuw asfalt wordt gelegd.

Hart van Nederland/ANP