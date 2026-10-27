Drukste spits van 2026: 1100 kilometer file

De avondspits van dinsdag is de drukste spits tot nu toe in 2026. Volgens de verkeersinformatie van de ANWB stond er rond 17.30 uur zo'n 1100 kilometer file. Niet eerder dit jaar waren de vertragingen door files zo groot.

Volgens een woordvoerster van de verkeersdienst is de dinsdagavondspits sowieso meestal de drukste spits van de week. Daarnaast zorgen het ingaan van de wintertijd en het weer voor drukte en vertraging op de weg.

Het verkeer staat onder meer stil op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. De vertraging is ter hoogte van Vught ruim een halfuur. Ook op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam rijdt het verkeer stapvoets en is de vertraging groter dan 30 minuten. Op de A28 van Zwolle naar Groningen is een ongeluk gebeurd waardoor de rijbaan in die richting dicht is. De vertraging is daar 50 minuten.

Waarschuwing

Rijkswaterstaat waarschuwde voor het verzetten van de klok al voor een drukkere avondspits. "Rijden in het donker vraagt extra aandacht. Net als bij regenachtig weer passen weggebruikers hun rijgedrag aan en houden zij meer afstand", aldus de wegbeheerder. "Dat is goed voor de veiligheid, maar zorgt ervoor dat er eerder en langere files ontstaan."

De verkeersinformatie van Rijkswaterstaat meldt dat er 700 kilometer van het totale aantal kilometers file op de snelweg stond. Op de woensdag voor Hemelvaartsdag was het ongeveer net zo druk op de snelwegen.