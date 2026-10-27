OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Rijkswaterstaat waarschuwt voor extra drukke avondspits dinsdag

Verkeer

Vandaag, 12:05

Link gekopieerd

Automobilisten moeten dinsdag rekening houden met een extra drukke avondspits. Door de combinatie van regenbuien en de pas ingegane wintertijd verwacht Rijkswaterstaat meer files dan normaal. De verkeersdrukte kan zelfs hoger uitvallen dan vorig jaar, toen er op de eerste dinsdag na het ingaan van de wintertijd tijdens de avondspits gemiddeld 490 kilometer file stond.

Volgens Rijkswaterstaat moeten automobilisten in de eerste weken na het ingaan van de wintertijd nog wennen aan het rijden in het donker. Doordat een deel van de avondspits nu in het donker plaatsvindt en er bovendien regenbuien over het land trekken, kan het verkeer sneller vastlopen.

Beeld: ANP/Rijkwaterstaat.

Beeld: ANP/Rijkwaterstaat.

Kunnen we het fileprobleem in Nederland ooit oplossen? In de video bovenaan dit artikel leggen we dat voor je uit.

Meer afstand, sneller files

Door de regen en het verminderde zicht houden automobilisten meer afstand van elkaar. Daardoor kunnen files sneller ontstaan. Rijkswaterstaat verwacht dat de piek van de avondspits mogelijk hoger uitvalt dan vorig jaar.

Weggebruikers krijgen het advies om voor vertrek hun route te controleren via de website van Rijkswaterstaat.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.