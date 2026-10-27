Rijkswaterstaat waarschuwt voor extra drukke avondspits dinsdag

Automobilisten moeten dinsdag rekening houden met een extra drukke avondspits. Door de combinatie van regenbuien en de pas ingegane wintertijd verwacht Rijkswaterstaat meer files dan normaal. De verkeersdrukte kan zelfs hoger uitvallen dan vorig jaar, toen er op de eerste dinsdag na het ingaan van de wintertijd tijdens de avondspits gemiddeld 490 kilometer file stond.

Volgens Rijkswaterstaat moeten automobilisten in de eerste weken na het ingaan van de wintertijd nog wennen aan het rijden in het donker. Doordat een deel van de avondspits nu in het donker plaatsvindt en er bovendien regenbuien over het land trekken, kan het verkeer sneller vastlopen.

Beeld: ANP/Rijkwaterstaat.

Kunnen we het fileprobleem in Nederland ooit oplossen? In de video bovenaan dit artikel leggen we dat voor je uit.

Meer afstand, sneller files

Door de regen en het verminderde zicht houden automobilisten meer afstand van elkaar. Daardoor kunnen files sneller ontstaan. Rijkswaterstaat verwacht dat de piek van de avondspits mogelijk hoger uitvalt dan vorig jaar.

Weggebruikers krijgen het advies om voor vertrek hun route te controleren via de website van Rijkswaterstaat.