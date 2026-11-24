Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer leggen opnieuw het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Net als maandag wordt er dinsdag wederom gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met de uitval van regionale trein- en busritten.

Het gaat om de vervoersbedrijven Arriva, EBS, Qbuzz, Keolis, Transdev en RET Streekvervoer. Het is handig om voor het vertrek je reis te controleren via 9292.nl of de reisplanner van de vervoerder. Daarnaast kan het verstandig zijn om thuis te werken of afspraken te verzetten. De NS rijdt wel gewoon volgens dienstregeling en ook het stadsvervoer in Amsterdam en Den Haag ligt niet stil.

Reizigers lijken goed voorbereid te zijn op de staking. Dat bleek zondag bij een rondvraag door Hart van Nederland, zo is te zien in bovenstaande video.

Wie een belangrijke afspraak heeft, kan beter alternatief vervoer regelen. Denk hierbij aan een taxi of je laten brengen en ophalen door een bekende.

Mogelijk nieuwe stakingen

Als deze tweedaagse staking voor de vakbonden niet het gewenste effect oplevert, volgen er in december nieuwe acties. De vakbonden hebben stakingen gepland op 3, 4, 14, 15 en 18 december.

Vorige maand was er al een stakingsdag in het streekvervoer. Daardoor reden er minder bussen en regionale treinen. De vakbonden waren toen van plan om een dag per week te staken tot kerst. Maar de acties werden opgeschort toen de vakbonden en werkgeversorganisatie VWOV opnieuw om tafel gingen. Die gesprekken leken de goede kant op te gaan, maar eerder deze maand bleek dat de partijen er voorlopig niet uitkomen.

De vakbonden beseffen dat stakingen gevolgen hebben voor reizigers. "We begrijpen heel goed hoe vervelend het is als je vervoer uitvalt", zegt Van der Gaag. "De reden dat we meteen een reeks aankondigen is dat de reizigers er rekening mee kunnen houden. We hopen dan ook op begrip voor deze acties."