Code geel in het noorden: zondag weer zware windstoten

Zondagochtend en -middag komen in het noorden van het land weer zware windstoten voor. Rijkswaterstaat waarschuwt: 'Vooral vrachtwagens en auto's met aanhanger of caravan kunnen hier veel hinder van ondervinden. Wees extra alert en pas je rijstijl aan.'

Code geel geldt in de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen. In Noord-Holland tot 11 uur, Friesland tot 13 uur en in Groningen tot 16 uur. De zware windstoten komen volgens het KNMI snelheden bereiken van 75 tot 90 kilometer per uur en soms wel 90 tot 100 kilometer per uur.

Met name in de kustgebieden kunnen er hevige windstoten zijn, zegt het KNMI. 'Die kunnen lastig zijn voor het verkeer, vooral voor fietsers, vrachtwagens en auto's met aanhanger of caravan. Er is kans op ongelukken en schade door bijvoorbeeld het afbreken van boomtakken.'

Donderdag veroorzaakte storm Benjamin overlast: