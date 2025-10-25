Zondag code geel in noorden om zware windstoten, volgende week rustiger weer

Het blijft voorlopig onstuimig herfstweer in ons land. Dit weekend waait het stevig, regent het geregeld en is het ronduit fris. Zondag geldt in een deel van Nederland code geel. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Aan zee staat zaterdagochtend al een harde noordwestenwind met windstoten tot zo'n 75 kilometer per uur. Landinwaarts waait het wat minder hard, maar ook daar is het stevig doorblazen. De zon krijgt weinig kans, al wordt het in de middag iets droger met af en toe wat opklaringen. Met maximaal 12 graden is het fris buiten.

Ook in de avond en nacht blijft het waaien met hier en daar nog een stevige bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 8 graden.

Code geel

Zondag wordt het nog onstuimiger. Vooral aan de noordkust kan de wind stormachtig zijn met zware windstoten tussen de 75 en 100 kilometer per uur. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor Noord-Holland, Groningen, Friesland en het Waddengebied. In het binnenland vallen geregeld buien, al blijft het in het zuiden mogelijk wat droger met zelfs wat zon.

Begin volgende week verandert er nog weinig: het blijft wisselvallig met buien en een frisse wind. Maar in de loop van de laatste week van oktober lijkt het weer eindelijk tot rust te komen. De wind draait naar het zuiden, het wordt droger en de zon laat zich vaker zien. In het eerste weekend van november kan het zelfs oplopen tot zo'n 15 graden. Misschien krijgen we dan nog een klein vleugje Indian Summer, aldus Wilt.