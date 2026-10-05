Ruim 1100 bushaltes verdwenen, vooral in Groningen en Drenthe

Even verder lopen voordat je de bus kunt pakken: voor steeds meer Nederlanders is dat de realiteit. In 6 jaar tijd zijn ruim 1100 bushaltes verdwenen, een daling van bijna 3 procent. Vooral in het noorden en in landelijke gebieden nam het aantal flink af.

Eind september waren er 39.525 actieve bushaltes in Nederland. In 2020 waren dat er nog 40.704. In 173 van de 342 gemeenten liep het aantal terug, blijkt uit een analyse van het ANP op basis van gegevens van DOVA.

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Vooral noorden verliest haltes

Drenthe en Groningen zagen de grootste afname. In beide provincies verdween meer dan 13 procent van de bushaltes. In Groningen verdwenen met 342 haltes de meeste in absolute aantallen.

Op gemeenteniveau springt West Maas en Waal eruit. Daar zijn nog 23 actieve haltes, tegenover 57 in 2020. Daarmee verloor de Gelderse gemeente meer dan de helft van haar bushaltes. Ook in Sliedrecht resteert minder dan de helft.

Niet overal verdwijnen haltes. Flevoland, Overijssel en Limburg hebben juist meer bushaltes dan 6 jaar geleden.

Verder lopen naar de bus

Volgens Paul van de Coevering, lector mobiliteit en stedelijke ontwikkeling aan Breda University of Applied Sciences, is de afname al langer gaande. Buslijnen worden efficiënter ingericht. "Lijnen worden steeds vaker gestrekt. De bus rijdt dan niet meer door een klein dorp, maar erlangs."

Het openbaar vervoer wordt hierdoor volgens hem minder inclusief. Mensen moeten verder lopen naar een halte en worden afhankelijker van de fiets of auto. Als vervanging voor regulier busvervoer worden wel steeds vaker flexdiensten ingezet, waarbij reizigers vooraf een rit kunnen aanvragen.