De Blankenburgverbinding levert veel minder geld op dan verwacht. De tunnel die de A20 bij Vlaardingen verbindt met de A15 bij Rozenburg zou dit jaar naar schatting ongeveer 75 miljoen euro opleveren, maar dat bedrag is bijgesteld naar 25 miljoen. Dat bevestigt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat na berichtgeving door RTL Nieuws.

De exploitatiekosten van de verbinding vallen intussen fors lager uit: 35 miljoen euro in plaats van de geraamde 62 miljoen. Daarmee draait de tunnel dit jaar naar verwachting 10 miljoen euro verlies.

Omdat de verbinding minder wordt gebruikt dan verwacht, komt er minder tolgeld binnen, en ook boetes voor mensen die geen tol betalen leveren minder op. "We hebben er veel aan gedaan om de boetes niet te laten oplopen", zegt een woordvoerder van Infrastructuur en Waterstaat. Bij mensen die vaak niet betaalden, gingen de boetes op pauze en nam uitvoerder RDW contact op.

'In toekomst stabieler beeld'

Het ministerie benadrukt dat de ramingen gebaseerd waren op gegevens uit het buitenland, en dat het dus niet gek is dat de werkelijke cijfers afwijken. "Je moet iets opnemen in je begroting." Vanwege de tegenvallende inkomsten zit aflossen van het totaalbedrag van ruim 400 miljoen euro er nu nog niet in.

"We verwachten de komende jaren een stabieler beeld", aldus de woordvoerder. Omdat het verkeer nog zou moeten "wennen", zou het ook drukker worden in de tunnel.