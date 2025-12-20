Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Blankenburgverbinding levert veel minder geld op dan verwacht

Blankenburgverbinding levert veel minder geld op dan verwacht

Verkeer

Vandaag, 17:52 - Update: Vandaag, 18:08

Link gekopieerd

De Blankenburgverbinding levert veel minder geld op dan verwacht. De tunnel die de A20 bij Vlaardingen verbindt met de A15 bij Rozenburg zou dit jaar naar schatting ongeveer 75 miljoen euro opleveren, maar dat bedrag is bijgesteld naar 25 miljoen. Dat bevestigt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat na berichtgeving door RTL Nieuws.

De exploitatiekosten van de verbinding vallen intussen fors lager uit: 35 miljoen euro in plaats van de geraamde 62 miljoen. Daarmee draait de tunnel dit jaar naar verwachting 10 miljoen euro verlies.

Omdat de verbinding minder wordt gebruikt dan verwacht, komt er minder tolgeld binnen, en ook boetes voor mensen die geen tol betalen leveren minder op. "We hebben er veel aan gedaan om de boetes niet te laten oplopen", zegt een woordvoerder van Infrastructuur en Waterstaat. Bij mensen die vaak niet betaalden, gingen de boetes op pauze en nam uitvoerder RDW contact op.

'In toekomst stabieler beeld'

Het ministerie benadrukt dat de ramingen gebaseerd waren op gegevens uit het buitenland, en dat het dus niet gek is dat de werkelijke cijfers afwijken. "Je moet iets opnemen in je begroting." Vanwege de tegenvallende inkomsten zit aflossen van het totaalbedrag van ruim 400 miljoen euro er nu nog niet in.

"We verwachten de komende jaren een stabieler beeld", aldus de woordvoerder. Omdat het verkeer nog zou moeten "wennen", zou het ook drukker worden in de tunnel.

Door ANP

Lees ook

Eerste snelweg met elektronische tol in Nederland opent zaterdag
Eerste snelweg met elektronische tol in Nederland opent zaterdag

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.