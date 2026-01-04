Bizar: passagiers wachten acht uur in vliegtuig, dat niet vertrekt

Reizigers die zondagmiddag met het vliegtuig naar Londen wilden, hebben tot ongeveer 21.00 uur vanavond in datzelfde vliegtuig moeten wachten. Uiteindelijk werd de vlucht geannuleerd en moesten ze alsnog naar huis, meldt AT5.

Rond 13.20 uur konden de reizigers het vliegtuig in. De vlucht van British Airways zou om 13.45 uur vertrekken, maar dat lukte dus niet. Een woordvoerder van Schiphol zegt dat het om een 'buitensporige' vertraging ging. "Dat is voor niemand leuk, zeker niet voor de passagiers."

De reden van de vertraging is niet bij de luchthaven bekend. Dat is een zaak van British Airways zelf.

De woordvoerder van Schiphol zegt wel dat de sneeuw voor meerdere andere vertragingen heeft gezorgd. Bij elk vliegtuig moet namelijk sneeuw en ijs weggehaald worden.