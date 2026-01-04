Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Bizar: passagiers wachten acht uur in vliegtuig, dat niet vertrekt

Bizar: passagiers wachten acht uur in vliegtuig, dat niet vertrekt

Verkeer

Vandaag, 22:39

Link gekopieerd

Reizigers die zondagmiddag met het vliegtuig naar Londen wilden, hebben tot ongeveer 21.00 uur vanavond in datzelfde vliegtuig moeten wachten. Uiteindelijk werd de vlucht geannuleerd en moesten ze alsnog naar huis, meldt AT5.

Rond 13.20 uur konden de reizigers het vliegtuig in. De vlucht van British Airways zou om 13.45 uur vertrekken, maar dat lukte dus niet. Een woordvoerder van Schiphol zegt dat het om een 'buitensporige' vertraging ging. "Dat is voor niemand leuk, zeker niet voor de passagiers."

De reden van de vertraging is niet bij de luchthaven bekend. Dat is een zaak van British Airways zelf.

De woordvoerder van Schiphol zegt wel dat de sneeuw voor meerdere andere vertragingen heeft gezorgd. Bij elk vliegtuig moet namelijk sneeuw en ijs weggehaald worden.

Door ANP

Lees ook

KLM schrapt maandag ook meer dan honderd vluchten door winterweer
KLM schrapt maandag ook meer dan honderd vluchten door winterweer

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.