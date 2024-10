Drukste avondspits in weken door wintertijd: 600 kilometer file

Ondanks de herfstvakantie is het maandagavond druk op de weg, zien de verkeersinformatiediensten van de ANWB en Rijkswaterstaat.

Ze wijten dat aan de wintertijd die afgelopen weekend is ingegaan en waaraan weggebruikers volgens deze diensten altijd even moeten wennen, omdat het daardoor 's avonds eerder donker is. Volgens Rijkswaterstaat Verkeersinformatie is het de drukste maandagavondspits sinds eind september.

Ieder jaar weer laait de discussie over het afschaffen van de winter- en zomertijd weer op. Mensen op straat reageren wisselend op het verzetten van de klok, zo is te zien in bovenstaande video.

Ruim 600 kilometer file

Rond 17.30 uur stond er ruim 600 kilometer file op de Nederlandse snelwegen en provinciale wegen, laat een medewerkster van ANWB Verkeersinformatie weten. "Dat hadden we echt niet verwacht en dat heeft toch echt met die wintertijd te maken", zegt ze. "Dat effect zien we ieder jaar, maar we dachten dat het iets minder zou zijn in de herfstvakantie. Mensen rijden onrustiger, remmen wat vaker en daardoor ontstaan eerder files."

Na een week zijn weggebruikers vaak wel weer gewend aan de wintertijd, zegt ze.

ANP