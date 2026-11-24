Na een drukke ochtendspits is ook de avondspits van deze dinsdag bovengemiddeld druk. De ANWB meldt op dit moment rond de 1.000 kilometer file. Op het hoogtepunt was er bijna 1.100 kilometer file.

Na 27 oktober is dit de drukste avondspits van het jaar. Bij de meeste files zijn automobilisten zo'n 10 minuten langer onderweg.

Er zijn ook flinke uitschieters. Zo staan automobilisten op de A12 tussen Arnhem en Den Haag een uur in de file.

Hoogtepunt spits achter de rug

Op de A1 tussen Hengelo en de Duitse grens doen automobilisten er 40 minuten langer over. Ook op de A2 tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch doen automobilisten er langer over, zo'n 20 minuten.

Het hoogtepunt van de spits lag rond 17.30 uur. Het aantal files is inmiddels aan het afnemen.