Dinsdagochtend is het opnieuw druk op de weg. Rond 08.00 uur stond er ongeveer 1000 kilometer file, meldt de ANWB. Daarmee is het de op een na drukste ochtendspits van het jaar. Vorige week dinsdag, 17 november, stond er iets meer dan 1000 kilometer file.

Er staan verschillende lange files met meer dan een uur vertraging. Onder meer op de A7 richting Zaanstad is het verkeer anderhalf uur langer onderweg, op de A15 van Nijmegen naar Gorinchem bedraagt de vertraging meer dan een uur en datzelfde geldt voor de A16 van Breda naar Dordrecht.

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Altijd in het donker

Volgens een woordvoerder van de ANWB heeft de drukte vooral te maken met de tijd van het jaar. In november en december zijn relatief weinig mensen op vakantie en vindt de spits altijd in het donker plaats, waardoor mensen in de regel voorzichtiger rijden en er daardoor sneller files ontstaan. De gladheid en de ov-staking spelen volgens de woordvoerder maar beperkt een rol.