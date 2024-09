ANWB waarschuwt: dinsdagochtend zware spits door onstuimig weer en code geel

Automobilisten moeten dinsdagochtend rekening houden met een zware spits, zo waarschuwt de ANWB. Dit komt doordat er dan zeer onstuimig weer wordt verwacht. In Zeeland en Zuid-Holland geldt zelfs code geel.

Mensen krijgen tijdens de ochtendspits te maken met veel regen in combinatie met zware windstoten. Met lagere snelheden en langere files tot gevolg, aldus de ANWB. Tussen 08.00 uur en 08.30 uur verwacht de bond ruim 800 kilometer file.

Code geel

Langs de kust van Zeeland en Zuid-Holland geldt vanaf 01.00 uur tot dinsdagochtend 10.00 uur code geel om zware windstoten. Deze hebben een snelheid van 75 tot 80 kilometer per uur, meldt het KNMI. Het weerinstituut laat weten dat er plaatselijk hinder is voor verkeer en er kans op schade bestaat door afgebroken takken of voorwerpen die omwaaien.

ANP/Hart van Nederland