ANWB waarschuwt weggebruikers voor drukte door F1 en Lowlands

De ANWB waarschuwt weggebruikers voor wegafsluitingen en files rond evenementen komend weekend. De Dutch Grand Prix in Zandvoort en festival Lowlands in Biddinghuizen gaan waarschijnlijk voor veel verkeershinder zorgen.

Voor de laatste editie van de Nederlandse Formule 1-race zijn vanaf donderdag uitgebreide verkeersmaatregelen in en rond Zandvoort van kracht. Om opstoppingen te voorkomen, is het dorp alleen per trein, fiets, te voet of met een ontheffing bereikbaar. De N200 en N201 naar Zandvoort en Bloemendaal aan Zee zijn van donderdagochtend tot zondagavond afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Van vrijdag 05.00 uur tot zondag 16.00 uur zijn in Bentveld, Aerdenhout, Overveen en Haarlem ook wegen afgesloten.

Ook op het spoor wordt rond de Grand Prix in Zandvoort grote drukte verwacht. Op station Zandvoort komen extra perrons en op overstapstation Haarlem komt een extra trap. Conducteur Stefan rijdt dit jaar voor het laatst mee:

2:05 Conducteur Stefan voor het laatst op Max Express naar F1 Zandvoort

Files op N306 en 302 door Lowlands

Rond het festivalterrein van Lowlands in Biddinghuizen ontstaan donderdagochtend files op de N306 en N302 voor de opening van de camping, meldt de ANWB. Maandag staan festivalgangers in de file wanneer het kampeerterrein weer leegloopt.