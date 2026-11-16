Automobilisten opgelet! De ANWB waarschuwt voor een drukke ochtendspits op dinsdag. Door het slechte weer kun je meer vertraging verwachten op de weg dan normaal. Dat laat de ANWB maandagavond weten aan Hart van Nederland.

"Traditioneel gezien is de dinsdagochtendspits al erg druk. Daarboven op zitten we in november. Dat is een van de drukste maanden van het jaar op de Nederlandse wegen. Daarnaast krijgen we ook heel erg slecht weer en dat veroorzaakt langere files dan normaal. Er zullen ook extra ongelukken gebeuren", vertelt Rein Baartmans, woordvoerder van de ANWB.

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'Vertrek eerder of later'

Het is dus belangrijk dat je je goed voorbereidt voordat je dinsdag van huis vertrekt. De ANWB geeft het volgende advies: "Het is altijd goed om wat vroeger of wat later te vertrekken. Om ongelukken te voorkomen, is het verstandig om voldoende afstand te houden. Als je thuis werkt, dan is dat ook altijd een uitkomst."