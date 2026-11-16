Wisselvallige week met regen en wind, droog weekend in zicht

Het blijft de komende dagen wisselvallig, nat en onstuimig herfstweer. Na de regen van afgelopen nacht, blijven er maandag ook geregeld buien vallen. Toch is er ook ruimte voor de zon.

De temperatuur ligt wat hoger dan de afgelopen dagen en loopt maandag op tot zo'n 10 graden. Verder staat er een stevige wind uit westen. Maandagavond klaart het op steeds meer plaatsen op en koelt het af richting het vriespunt. In de loop van de nacht trekken er weer buien over het zuiden van het land.

Droog en zonnig weekend

Dinsdagochtend trekken de buien richting het noorden. Op veel plaatsen is het bewolkt en regenachtig met een stevige wind. De temperatuurverschillen in het land zijn groot. Het wordt slechts 5 graden in het noorden, in het zuiden lokaal zo'n 14 graden.

De rest van de week blijft het regenachtig bij een graad of 9. In het weekend lijkt het grotendeels droog te blijven en komt de zon geregeld door.