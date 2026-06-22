Automobilisten gewaarschuwd: extra reistijd door afsluiting Ring Amsterdam

Weggebruikers op de wegen rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met omleidingen en vertragingen door werkzaamheden op een deel van de Ringweg A10 en de A4. "Houd rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd", waarschuwt de gemeente Amsterdam.

Vanaf komende vrijdag 22.00 uur tot maandag 29 juni 05.00 uur zijn de A4 vanaf Schiphol en Amstelveen en de A10 Zuid tot afrit S108 afgesloten. Er wordt komend weekend weer gewerkt aan het Zuidasdok, aan de nieuwe zuidelijke Schinkelbrug. Daardoor zijn bij station Zuid twee rijstroken dicht. Ook is de verbindingsweg van de A10 West naar de A10 Zuid dicht.

Op de A10 West richting de Zuidas loopt de omleiding via de A5, A9 en de A2. Op de A4 van Schiphol naar Amsterdam kan omgereden worden via de A9 en de A2. Amsterdam adviseert weggebruikers hun navigatie te raadplegen.