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A27 vanaf maandag zes weken deels dicht: tot een uur extra reistijd

A27 vanaf maandag zes weken deels dicht: tot een uur extra reistijd

Verkeer

Vandaag, 11:18

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De A27 tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf maandag langdurig dicht vanwege werkzaamheden. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers voor 30 tot 60 minuten extra reistijd. De afsluitingen duren van 22 juni tot en met 3 augustus.

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De werkzaamheden maken deel uit van het project om de A27 tussen Houten en Hooipolder te verbeteren. Op dat traject staan dagelijks lange files. Met de verbreding van de snelweg moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen.

Drie periodes met afsluitingen

De werkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd. Van 22 tot 29 juni is de A27 richting Utrecht afgesloten tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen. Ook de oprit Avelingen richting Utrecht is dan dicht.

Van 29 juni tot 17 juli gaat de snelweg in beide richtingen op slot tussen de twee knooppunten. Dat is de periode met de grootste hinder voor weggebruikers.

Daarna, van 17 juli tot 3 augustus, is de A27 richting Breda afgesloten tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem.

Omrijden via A15 en A2

Verkeer richting Utrecht wordt vanaf knooppunt Gorinchem omgeleid via de A15 en A2. Automobilisten die naar Breda rijden, worden vanaf knooppunt Everdingen omgeleid via de A2 en A15. Ook is er een alternatieve route beschikbaar via Rotterdam.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om waar mogelijk thuis te werken, de fiets te pakken of buiten de spits te reizen. Wie toch de weg op moet, kan volgens de wegbeheerder het beste na 10.00 uur vertrekken en voor 15.00 uur of na 18.00 uur terugrijden.

Foto: Rijkswaterstaat

Door Redactie Hart van Nederland

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