Agressie tegen loonwerkers neemt toe: 'Weinig geduld van weggebruikers'

Opgefokte weggebruikers die toeteren, middelvingers opsteken of zelfs confrontaties aangaan. Bijna driekwart van de weg- en loonwerkers ervaart agressie tijdens het werk, blijkt uit recent onderzoek van brancheorganisatie Cumela.

Agrarisch loonwerker Maarten Bakker ervaart ook regelmatig agressie als hij met zijn trekker door Nederland rijdt. "Meestal zeker één tot twee keer per maand. Het is best treurig", vertelt Maarten aan Hart van Nederland. "Ik moet ook gewoon mijn werk doen. En we kunnen helaas niet vliegen met die dingen."

Tijdens het schoonvegen van een weg na een dodelijk ongeluk, kreeg Maarten het aan de stok met een automobilist die hem inhaalde via de berm. "Wat flik je me nou, zei ik. Maar hij had geen enkele sympathie."

Over de toeren

Het liep uit de hand, zeker toen de man een schep uit zijn auto haalde en begon te slaan in de richting van Maartens voeten. "Ik heb me moeten verweren. Hij kwam met een schep achter me aan", vertelt hij. "Het is bizar. Ik ben hier toch bezig voor jullie veiligheid?"

De gebeurtenis had grote impact, zeker omdat Maarten net daarvoor zijn zwager is verloren aan de gevolgen van een verkeersongeval. "Dit vergeet je nooit meer, kan daar wel even van over de toeren gaan. Dit staat nog steeds op mijn netvlies."

Vaker agressie

Het verhaal van Maarten staat niet op zichzelf, blijkt uit het onderzoek van brancheorganisatie Cumela. "We zijn er erg van geschrokken", reageert directeur Leo de Boer. "Dit zijn ondernemers die in opdracht van de overheid hun boterham proberen te verdienen en de buitenruimte beter maken."

"Het zijn machines van duizenden kilo's. Daar kun je niet zomaar mee manoeuvreren. Dit toont dan erg weinig geduld van de medeweggebruikers."