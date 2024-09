Advocaten steeds vaker slachtoffer van agressie, maar ze doen nauwelijks aangifte

In het afgelopen jaar heeft 55 procent van de advocaten in Nederland te maken gehad met agressie. Dat meldt de Nederlandse orde van advocaten op basis van een onderzoek door Ipsos I&O. Het gaat om een toename ten opzichte van twee jaar geleden, toen het vorige onderzoek werd gehouden. Toen ging het om 50 procent van de advocaten.

714 van de ongeveer 18.500 advocaten in Nederland vulden de enquête in. Verbale agressie kwam het vaakst voor, gevolgd door intimidatie, bedreiging en fysieke agressie. Ruim 43 procent van de advocaten heeft met meerdere incidenten te maken gehad. Het recentste incident wordt door 47 procent van de advocaten als ernstig of zeer ernstig betiteld. Ook dat is een toename ten opzichte van 2022, toen het ging om 37 procent.

In ruim de helft van de gevallen kwam de agressie van een voormalige of huidige cliënt, een derde van de incidenten kwam van de wederpartij. Ruim de helft van de advocaten zegt dat een incident effect had op het werkplezier.

Bijna nooit aangifte

Slechts een klein deel van de advocaten deed aangifte van een incident. Het ging om 7 procent van de advocaten. Veel advocaten noemen het incident niet ernstig genoeg, of zagen er geen strafbaar feit in. Ook zeggen advocaten dat het geen zin heeft, of bij de functie hoort.

ANP