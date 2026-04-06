Afsluitdijk dicht door technische storing

Verkeer
Vandaag, 16:53 - Update: 1 uur geleden
De Afsluitdijk (A7) is maandag in beide richtingen afgesloten geweest door een technische storing. Dat laat Rijkswaterstaat weten via X.
Een monteur kwam ter plaatse om de storing op te lossen. Rijkswaterstaat heeft het verkeer omgeleid. Rond 17 uur is de weg in beide richtingen weer vrijgegeven voor verkeer.
