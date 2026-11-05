A59 bij Waalwijk dicht door loslatend asfalt

De A59 is donderdagavond dicht tussen knooppunt Hooipolder en Waalwijk. Tussen Raamsdonk en Waspik laat de bovenste laag van het asfalt over enkele honderden meters los. De losliggende steentjes kunnen opspatten en voor onveilige rijomstandigheden zorgen.

Het knooppunt is nog niet zo lang geleden aangepakt, maar de kwaliteit van de asfaltlaag is volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat "niet zo geweldig". Het beschadigde asfalt wordt weggehaald en vervangen. Dat duurt in elk geval de hele donderdagavond en mogelijk ook een deel van de nacht.

Omrijden via Tilburg

Verkeer dat vanuit het westen of noorden naar Den Bosch rijdt, kan omrijden via Tilburg over de A27, A58 en N65. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg vrijdagochtend voor de spits weer opengaat.