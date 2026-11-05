OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
A59 bij Waalwijk dicht door loslatend asfalt

A59 bij Waalwijk dicht door loslatend asfalt

Verkeer

Vandaag, 20:08

Link gekopieerd

De A59 is donderdagavond dicht tussen knooppunt Hooipolder en Waalwijk. Tussen Raamsdonk en Waspik laat de bovenste laag van het asfalt over enkele honderden meters los. De losliggende steentjes kunnen opspatten en voor onveilige rijomstandigheden zorgen.

Het knooppunt is nog niet zo lang geleden aangepakt, maar de kwaliteit van de asfaltlaag is volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat "niet zo geweldig". Het beschadigde asfalt wordt weggehaald en vervangen. Dat duurt in elk geval de hele donderdagavond en mogelijk ook een deel van de nacht.

Omrijden via Tilburg

Verkeer dat vanuit het westen of noorden naar Den Bosch rijdt, kan omrijden via Tilburg over de A27, A58 en N65. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg vrijdagochtend voor de spits weer opengaat.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

A59 tien dagen dicht bij Hooipolder: tot een uur extra reistijd
Verkeer
A59 tien dagen dicht bij Hooipolder: tot een uur extra reistijd
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.