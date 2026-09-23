A59 tien dagen dicht bij Hooipolder: tot een uur extra reistijd

De A59 gaat in oktober tien dagen in beide richtingen dicht vanwege werkzaamheden aan knooppunt Hooipolder. De afsluiting duurt van vrijdag 16 oktober 21.00 uur tot maandag 26 oktober 05.00 uur. Volgens Rijkswaterstaat moeten weggebruikers rekening houden met 30 tot 60 minuten extra reistijd.

Richting Zeeland en Rotterdam is de A59 dicht tussen Waalwijk en Oosterhout. Richting 's-Hertogenbosch is de weg afgesloten vanaf knooppunt Hooipolder tot Waalwijk. Ook meerdere op- en afritten en verbindingswegen zijn dicht.

Omleidingen tijdens afsluiting A59

Verkeer tussen knooppunt Zonzeel en 's-Hertogenbosch wordt in beide richtingen omgeleid via de A16, A58, N65 en A65. Lokaal verkeer richting Waalwijk rijdt vanaf de A58 via de N260 en N261. Verkeer naar de gemeente Altena kan via afrit Heusden en de N267. Rijkswaterstaat verwacht drukte op de omleidingsroutes, vooral tijdens de spits.

Het openbaar vervoer ondervindt geen hinder van de afsluiting.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Werkzaamheden aan knooppunt Hooipolder

Tijdens de afsluiting worden onder meer de verkeerslichten vernieuwd en extra opstelstroken en rijstroken aangelegd. Ook komen er nieuwe elektriciteitskabels en detectielussen.

Na 26 oktober heeft knooppunt Hooipolder zijn definitieve indeling. In het voorjaar van 2027 wordt de bovenste laag van het asfalt op het knooppunt nog vernieuwd. Hiervoor zijn enkele weekendafsluitingen nodig.