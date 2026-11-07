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A32 weer open na spoedreparaties, ook andere aquaducten onderzocht

A32 weer open na spoedreparaties, ook andere aquaducten onderzocht

Verkeer

Vandaag, 07:33

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De A32 bij het Friese Grou is vrijdagavond weer volledig opengegaan. De snelweg was sinds donderdagavond in beide richtingen afgesloten vanwege een gevaarlijke situatie bij het Aquaduct Mid-Fryslân. De glasplaten van de lampen boven het wegdek konden naar beneden vallen. Omdat de herstelwerkzaamheden sneller verliepen dan verwacht, kon de weg eerder worden vrijgegeven.

Een aannemer heeft de zogenaamde lichtarmaturen verwijderd, net als de kabelgoten en elektrische voorzieningen. "We kunnen stellen dat er sprake is van materiaalmoeheid bij de lichtarmaturen. Deze hebben versneld het einde van hun technische levensduur bereikt", meldt Rijkswaterstaat in een persbericht. De in totaal 84 lichtbakken hadden door "intensief verkeer, de zuigende werking van vrachtwagens en opspattend (zout) water" last van versnelde slijtage, meldt de wegbeheerder.

Rijkswaterstaat gaat de komende tijd ook andere aquaducten in Noord-Nederland onderzoeken op slijtage of schade aan de lichtbakken.

Door ANP

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