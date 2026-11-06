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A32 in Friesland zaterdag weer open na reparatie glasplaten

Verkeer

Vandaag, 13:08

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Naar verwachting gaat de A32 bij het Friese Grou zaterdagochtend weer volledig open voor verkeer. Tussen Heereveen en Leeuwarden werd de weg donderdagvond in beide richtingen afgesloten omdat er in het aquaduct Midden-Friesland gevaar is voor vallende glasplaten. Verkeer wordt sindsdien omgeleid via de N31 en de A7.

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Uit inspecties is gebleken dat glasplaten van de lichtarmaturen in het aquaduct los kunnen trillen. Volgens Rijkswaterstaat worden die op korte termijn verwijderd, net als de lampen.

De verwachting is dat de weg richting het noorden, van Heerenveen naar Leeuwarden, vrijdag aan het begin van de avond weer vrijgegeven wordt. Verkeer de andere kant op kan vermoedelijk zaterdag aan het begin van de ochtend weer over de weg rijden.

Geen verlichting aquaduct

Rijkswaterstaat waarschuwt dat bij de opening van de weg de verlichting in het aquaduct nog niet werkt. Het is nog te vroeg om te zeggen of de lampen terugkomen. Omdat er op dat deel van de A32 bij Grou überhaupt geen lantaarnpalen staan, verwacht de woordvoerder geen problemen voor automobilisten. "Zij zijn al gewend aan het donker." Daarnaast worden er waarschuwingsborden en mogelijk reflectoren geplaatst.

Door ANP

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