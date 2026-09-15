Veel vertraging op A2 van Den Bosch naar Utrecht na ongeluk

Verkeer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht moet rekening houden met forse vertraging door een ongeluk in de buurt van knooppunt Deil. Rijkswaterstaat meldt dat de vertraging daar inmiddels ongeveer honderd minuten is. De organisatie adviseert mensen die over de A2 van het zuiden naar Utrecht willen om hun reis waar mogelijk uit te stellen, "nu de spits op gang komt".

De A2 bij Geldermalsen is weer vrijgegeven, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat rond 07.30 uur weten, maar de vertraging is nog steeds fors. Eerder dinsdagochtend vond daar een ongeval plaats met meerdere voertuigen. Het verkeer liep vast, omdat omleiden volgens Rijkswaterstaat niet mogelijk was. Ook was er vanwege werkzaamheden tussen Everdingen en Deil al een rijstrook minder.

Ook problemen op het spoor

Ook reizen met de trein levert dinsdagochtend problemen op. Door een storing op dertien plekken op het spoor in Midden-Nederland rijden in een deel van het land geen treinen.

Volgens ProRail heeft de storing grote gevolgen voor het treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland. Veel treinen zijn uitgevallen of rijden met vertraging.