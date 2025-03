A18 weer open na ongeluk gekantelde vrachtwagen met koeien bij Didam

De A18 is donderdagmiddag weer geopend na een ongeluk waarbij een vrachtwagen met koeien kantelde. De koeien belandden op de vangrail. Het ongeluk gebeurde van woensdag op donderdag.

Een ander voertuig is te hulp geschoten en heeft de dieren overgeladen. Volgens meerdere media zijn een aantal koeien omgekomen. De weg was in beide richtingen tussen Didam en Wehl dicht.

ANP