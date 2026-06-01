Deze lampjestechniek kan files flink verminderen, zegt verkeersdeskundige

Een simpele techniek langs de snelweg zorgt in Japan voor een opvallende daling van het aantal files. Door kleine lampjes langs de weg die in een vast ritme aan- en uitgaan, worden bestuurders onbewust gestimuleerd om beter aan te sluiten op hun voorganger. Dit zou het fileprobleem ook in Nederland kunnen oplossen.

Dat zegt verkeersdeskundige Victor Knoop maandagochtend in de 538 Ochtendshow. Volgens Knoop leiden de lampjes tot vlotter optrekken en kleinere afstanden tussen auto's. "Het verkeer stroomt daardoor veel efficiënter door", zegt hij. Uit onderzoek blijkt dat files in Japan hierdoor met ongeveer 67 procent zijn afgenomen.

In de video hierboven legt Knoop uit hoe de lampjestechniek precies werkt.