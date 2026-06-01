Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Deze lampjestechniek kan files flink verminderen, zegt verkeersdeskundige

Verkeer

Vandaag, 12:57

Link gekopieerd

Een simpele techniek langs de snelweg zorgt in Japan voor een opvallende daling van het aantal files. Door kleine lampjes langs de weg die in een vast ritme aan- en uitgaan, worden bestuurders onbewust gestimuleerd om beter aan te sluiten op hun voorganger. Dit zou het fileprobleem ook in Nederland kunnen oplossen.

Dat zegt verkeersdeskundige Victor Knoop maandagochtend in de 538 Ochtendshow. Volgens Knoop leiden de lampjes tot vlotter optrekken en kleinere afstanden tussen auto's. "Het verkeer stroomt daardoor veel efficiënter door", zegt hij. Uit onderzoek blijkt dat files in Japan hierdoor met ongeveer 67 procent zijn afgenomen.

In de video hierboven legt Knoop uit hoe de lampjestechniek precies werkt.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Verkeer loopt compleet vast: drukste avondspits van het jaar
Verkeer loopt compleet vast: drukste avondspits van het jaar

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.