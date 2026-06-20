Visrokerij Esser vlak voor haringfeest in vlammen op: 'Levenswerk verwoest'

Vlaggetjesdag in Scheveningen staat voor de deur, maar voor visrokerij Esser is de aanloop allesbehalve feestelijk. In de nacht van zaterdag op zondag ging het familiebedrijf volledig in vlammen op. Waarschijnlijk ontstond de brand door een kortsluiting in de koelinstallatie. Het vuur sloeg daarna snel over naar het pand in de haven.

Voor de familie Esser komt de klap extra hard aan. Het bedrijf bestaat sinds 1936 en is al vier generaties in handen van de familie. Het is bovendien al jaren een vaste leverancier voor Vlaggetjesdag. Door de brand kan er dit jaar geen haring worden geleverd voor het traditionele evenement.

Bedrijfsleider Leon Esser spreekt in bovenstaande video van een "nachtmerrie". "Een levenswerk van vier generaties is vernietigd in drie uur tijd", zegt hij tegen Hart van Nederland.