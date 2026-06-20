OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Visrokerij Esser vlak voor haringfeest in vlammen op: 'Levenswerk verwoest'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 17:21

Link gekopieerd

Vlaggetjesdag in Scheveningen staat voor de deur, maar voor visrokerij Esser is de aanloop allesbehalve feestelijk. In de nacht van zaterdag op zondag ging het familiebedrijf volledig in vlammen op. Waarschijnlijk ontstond de brand door een kortsluiting in de koelinstallatie. Het vuur sloeg daarna snel over naar het pand in de haven.

Voor de familie Esser komt de klap extra hard aan. Het bedrijf bestaat sinds 1936 en is al vier generaties in handen van de familie. Het is bovendien al jaren een vaste leverancier voor Vlaggetjesdag. Door de brand kan er dit jaar geen haring worden geleverd voor het traditionele evenement.

Lees ook:

Haring verliest terrein onder jongeren, opvallende campagne moet imago opkrikken
Haring verliest terrein onder jongeren, opvallende campagne moet imago opkrikken

Bedrijfsleider Leon Esser spreekt in bovenstaande video van een "nachtmerrie". "Een levenswerk van vier generaties is vernietigd in drie uur tijd", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.