Haring verliest terrein onder jongeren, opvallende campagne moet imago opkrikken

De haring dreigt uit het straatbeeld te verdwijnen bij jongeren. Slechts zestien procent van de 18- tot 30-jarigen eet nog weleens haring. Daarom komt het Nederlands Visbureau nu met een opvallende campagne om de Hollandse klassieker nieuw leven in te blazen: zes chefskoks maken 'gen-z-proof' recepten met de vis.

De traditionele veiling van het eerste vaatje haring verdwijnt na bijna veertig jaar. In plaats daarvan organiseert het Visbureau deze zomer een groot publieksevenement in Scheveningen, waar bezoekers haring op allerlei moderne manieren kunnen proeven. Ook op TikTok en Instagram moet het visje populairder worden, vindt het bureau.

Volgens chef-kok Ollie Schuiling heeft haring een verkeerd imago gekregen. “Veel mensen denken meteen aan zo’n glibberige haring met uitjes, terwijl je er juist enorm veel mee kunt doen”, vertelt hij. De kok maakt online recepten waarin hij haring combineert met krokante toppings en andere smaken om jongeren nieuwsgierig te maken.

Het Visbureau ziet vooral problemen met de geur en structuur van de vis. Jongeren haken daardoor vaak al af voordat ze het überhaupt proberen. Toch denken kenners dat een comeback mogelijk is. Producten als matcha en cottage cheese waren jarenlang niche, maar werden dankzij sociale media ineens razend populair.