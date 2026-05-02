Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Angelo (34) verliest onverwacht moeder en moet huurhuis uit: 'Niet menselijk'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 17:00

Link gekopieerd

Nog twee maanden te gaan, en dan moet de 34-jarige Angelo zijn sociale huurwoning in Scheveningen uit. Tenminste, als het aan de woningcorporatie ligt. Hij en veel buren vinden dat 'onmenselijk'. Ze laten het er niet bij zitten en de buurt komt in opstand.

Alles leek Angelo mee te zitten. Hij heeft een fijne baan en woonde tot voor kort samen met zijn 66-jarige moeder in een woning in Scheveningen. Plotseling overleed zijn moeder. Omdat de woningcorporatie stelt dat er 'geen sprake is van een duurzaam gemeenschappelijk huishouden' en het toekennen van urgentie niet bij hen maar bij de gemeente ligt, kunnen zij niets voor Angelo betekenen. Hij moet per 3 juli de woning uit.

Buurt in actie

Dat laat de buurt niet zomaar gebeuren. Buurtgenoot Esther Verweij kwam in actie en startte een petitie. Die is door veruit de meeste buren ondertekend. De buurt vindt dat Angelo bij hen hoort. De petitie wordt binnenkort aangeboden aan de woningcorporatie.

Angelo vindt het mooi dat de buurt zo achter hem staat. "Het is echt een duwtje in de rug, ongelofelijk mooi dat mensen opstaan tegen onrecht," zegt hij.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.