Angelo (34) verliest onverwacht moeder en moet huurhuis uit: 'Niet menselijk'

Nog twee maanden te gaan, en dan moet de 34-jarige Angelo zijn sociale huurwoning in Scheveningen uit. Tenminste, als het aan de woningcorporatie ligt. Hij en veel buren vinden dat 'onmenselijk'. Ze laten het er niet bij zitten en de buurt komt in opstand.

Alles leek Angelo mee te zitten. Hij heeft een fijne baan en woonde tot voor kort samen met zijn 66-jarige moeder in een woning in Scheveningen. Plotseling overleed zijn moeder. Omdat de woningcorporatie stelt dat er 'geen sprake is van een duurzaam gemeenschappelijk huishouden' en het toekennen van urgentie niet bij hen maar bij de gemeente ligt, kunnen zij niets voor Angelo betekenen. Hij moet per 3 juli de woning uit.

Buurt in actie

Dat laat de buurt niet zomaar gebeuren. Buurtgenoot Esther Verweij kwam in actie en startte een petitie. Die is door veruit de meeste buren ondertekend. De buurt vindt dat Angelo bij hen hoort. De petitie wordt binnenkort aangeboden aan de woningcorporatie.

Angelo vindt het mooi dat de buurt zo achter hem staat. "Het is echt een duwtje in de rug, ongelofelijk mooi dat mensen opstaan tegen onrecht," zegt hij.