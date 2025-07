Kwetsbare Rotterdammers boos om nieuwe taxiregel: 'Kan straks nergens meer heen'

Ineens niet meer naar familie kunnen of naar het ziekenhuis waar je altijd moet zijn, alleen maar door nieuwe regels van de gemeente. Een brief van de gemeente Rotterdam zorgt voor grote onrust onder honderden mensen die afhankelijk zijn van een speciale taxidienst. Die wordt veel gebruikt in onder meer Rozenburg en Hoek van Holland. Maar vanaf volgend jaar geldt er een maximale reisafstand van 25 kilometer. En dat is te weinig, waarschuwen de gebruikers.

Wie in de gemeente Rotterdam ouder is dan 75 of bijvoorbeeld een lichamelijke beperking heeft, mag gebruikmaken van het doelgroepenvervoer van Trevvel. Pepita Ceelie lijdt aan ME/CVS, een ziekte waarbij je voortdurend moe bent, spierpijn hebt en tal van andere klachten ervaart. Daarom is zij al jarenlang klant bij de vervoerder. "Ik ga hiermee naar mijn zoon in Delft en soms gaan we samen gezellig naar Rotterdam om de stad in te gaan. En natuurlijk ook naar ziekenhuizen voor onderzoeken."

Pepita woont in Hoek van Holland, dat onderdeel is van de gemeente Rotterdam. Het Maasstad Ziekenhuis ligt op 39 kilometer afstand. Het Erasmus MC op 29 kilometer. Maar vanaf 1 januari mag je nog maar 25 kilometer reizen – en dat is tot aan de stadsgrens.

De route van de woonplaats van Pepita naar de ziekenhuizen.

"We zijn al beperkt, maar hierdoor worden we nóg meer beperkt. Dat vind ik echt kwalijk", reageert Pepita. "De gemeente Rotterdam gaat alleen maar uit van de stad Rotterdam, maar wij wonen niet in de stad." Ze heeft het gevoel dat ze wordt vergeten.

En dat herkennen ze in Rozenburg, dat ook onderdeel is van dezelfde gemeente. "De gemeente is op zijn langste punt 60 kilometer, deze regeling werkt dus niet", zegt Rob Smith van Rozenburg in Actie. Hij maakt zelf ook gebruik van Trevvel. "Het probleem is dat veel mensen nu niet meer naar hun medische afspraken kunnen komen. Mensen zijn heel afhankelijk van de service zoals die nu geregeld is. Ons vermoeden is dat dit wordt gedaan om geld te besparen, maar met deze regeling maak je vele Rotterdammers witheet."

Dat ik niet meer naar mijn zoon kan, vind ik het allerergste. Pepita Ceelie

De brief leidt bij Pepita vooral tot stress. "Ik word hier heel verdrietig van, omdat een bepaalde groep – waar ik nu ook bij hoor – moet denken: hoe kom ik daar? Het geeft veel stress. Het heeft heel veel impact op mensen. Dat ik niet meer naar mijn zoon kan, vind ik het allerergste."

'Groot misverstand'

Volgens de verantwoordelijke wethouder Ronald Buijt berust het allemaal op een groot misverstand. "Dat mogen we onszelf aanrekenen, want blijkbaar heeft onze brief niet genoeg duidelijkheid geschapen. Maar er is niemand die niet meer naar familie, vrienden of naar het ziekenhuis kan. Dat is allemaal gewoon gewaarborgd. We gaan het alleen op een andere manier doen."

Maar Pepita is niet gerustgesteld. "Ik denk dat die man zich eerst even moet inlezen en misschien even hiernaartoe moet komen. Want hij zit daar leuk achter zijn bureautje en bedenkt dat, maar hij heeft geen idee wat voor impact het allemaal heeft."

Alternatief ook niet zonder problemen

Want voor die langere afstanden moet dan gebruik gemaakt worden van een andere vervoerder. De gemeente verwijst daarvoor naar de landelijke organisatie Valys. Die is alleen een stuk duurder en kan minder vaak worden ingezet. "Daar heb je een bepaald aantal kilometer per jaar. Als je daar je ziekenhuisbezoeken mee moet doen, zijn je kilometers zo op. Dan kun je geen leuke dingen meer doen", vertelt Pepita.

Pepita is een petitie gestart om het proberen tegen te houden. Tijdens de actualiteitenvergadering op donderdag 17 juli wordt de kwestie besproken door de gemeenteraad.