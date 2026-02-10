Verdriet bij stille tocht voor doodgeschoten Lugani (19): 'Te vroeg heengegaan'

Zo'n honderdvijftig Rotterdammers liepen dinsdagavond een stille tocht voor de 19-jarige Lugani, die vorige week omkwam na een schietpartij. Zijn familie wil graag laten zien wie hij echt was. Een eerbetoon vol witte ballonnen, stilte en verdriet.

Tante Elina, die vooroploopt in de stille tocht, zegt dat Lugani te vroeg is heen gegaan. "We weten nog niet wat er precies is gebeurd en we wachten het onderzoek gewoon af. We willen hem gewoon herdenken zoals hij was", zegt ze tegen Hart van Nederland. Samen met familie en vrienden liepen ze in een wit shirt en hielden ze een witte ballon vast, zo is te zien in de video boven dit artikel.

Twee mannen aangehouden

Dinsdagavond 3 februari raakte de 19-jarige Rotterdammer zwaargewond bij een schietincident in een woning aan de Zoutziedersstraat in Rotterdam. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Bij de woning werden dezelfde avond twee mannen van 22 en 23 jaar aangehouden. Om duidelijkheid te krijgen over wat er in de woning is gebeurd, is de politie is een grootschalig onderzoek gestart.