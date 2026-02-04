Rotterdammer (19) overlijdt na schietincident in woning

Crime
Vandaag, 13:31 - Update: 24 minuten geleden
De 19-jarige man die dinsdag zwaargewond raakte na een schietincident in een woning aan de Zoutziedersstraat in Rotterdam is overleden. Dat meldt de politie.
Er zijn twee 20-jarige mannen uit Rotterdam aangehouden. Zij waren aanwezig in de woning. Beide mannen zitten nog vast en worden verhoord door de politie. Het is nog niet duidelijk of het om een misdrijf gaat.
De recherche onderzoekt wat er precies is gebeurd.
