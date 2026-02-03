Man zwaargewond na schietincident in woning Rotterdam

Crime
Vandaag, 22:27
In een woning aan de Zoutziedersstraat in de Rotterdamse buurt Delfshaven is dinsdagavond een man zwaargewond geraakt na een schietincident. Dat meldt de politie.
Twee personen zijn aangehouden, maar voor de politie is het nog onduidelijk of het gaat om een misdrijf.
