Kinderen spelen te veel binnen? Deze speelbel moet dat veranderen

Vandaag, 18:13

Belletje lellen om samen buiten te spelen? In een speeltuin in Rotterdam-Blijdorp kan dit. Ontwerpers Puck Siemerink en Marcel Schouwenaar bedachten een zogenaamde Spel Bel om kinderen weer buiten te laten spelen. De bel hangt in een speeltuin en stuurt via een QR-code een melding naar ouders wanneer een kind erop drukt. Zo weten buurtkinderen dat er iemand is om mee te spelen.

"Veel kinderen zitten tegenwoordig veel op hun telefoon, maar we willen dat ze sneller naar buiten komen en samen gaan spelen", zegt bedenker Puck Siemerink tegen Hart van Nederland. "Veel kinderen spelen niet buiten omdat ze geen andere kinderen zien spelen. Dus zo willen we dat een beetje oproepen."

