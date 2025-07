Schipper Ronald ontroerd door steun na afbranden rondvaartboot Maassluis

Rondvaartboot 'de Slakkenvaart' betekende voor schipper Ronald van Santvliet zijn hele wereld. Toen zaterdagavond het noodlot toesloeg en de boot afbrandde, zat Ronald dan ook in zak en as. Een stortvloed aan online steun volgde, die de schipper uit Maassluis ontroert: "Er is in twee dagen tijd 10.000 euro opgehaald."

Sinds zaterdagavond zijn boot 'de Slakkenvaart' afbrandde langs de kade in Maassluis is schipper Ronald (62) enorm terneergeslagen. "Ik heb veel baantjes gehad in mijn leven, maar ik vond niets echt leuk", vertelt Ronald. Tot hij met de rondvaartboot ging varen. "Mensen een leuke middag op het water bezorgen is het leukste dat er is. Ik wist echt niet wat ik na de brand met mezelf aan moest."

'De Slakkenvaart' kwam als een verlossing voor Van Santvliet die alles behalve een makkelijk leven heeft gehad. Een scheiding, een faillissement en artrose in zijn schouders maakten dat hij met meerdere baantjes moest stoppen. Met zijn laatste spaargeld kocht hij op Marktplaats een boot en zijn vrienden leenden hem hout en verf om de boot op te knappen.

Traantje wegpinken

Dat Ronalds boot in vlammen op ging, maakt online veel indruk en al snel is er inzamelingsactie om een nieuwe boot te kopen. De teller van de inzamelingsactie staat na twee dagen al op 10.000 euro. Een watersportbedrijf uit Naaldwijk doet hier nog een schepje bovenop en geeft Ronald een boot die hij in bruikleen kan gebruiken.

"Het raakt me enorm hoeveel steun ik van mensen heb gekregen", vertelt Van Santvliet. "Ik moest een traantje wegpinken toen ik hoorde dat ik weer rondvaarten kon gaan geven. Omdat ik 'De Slakkenvaart' helemaal op heb opgeknapt is hij voor mij onvervangbaar. Met de nieuwe boot zal ik moeten wennen, maar met mijn liefde voor rondvaarten geven, komt dat wel goed."