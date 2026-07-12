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Zeilers met en zonder beperking gaan de strijd aan in Sneek

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 21:12

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Op de Snitser Mar bij Sneek wordt dit weekend het wereldkampioenschap 2.4mR gezeild. Aan het toernooi doen 88 zeilers uit 18 landen mee, onder wie deelnemers uit Canada, Australië en Puerto Rico. De 2.4mR is een bijzondere zeilklasse, omdat mensen met en zonder lichamelijke beperking samen in dezelfde wedstrijden uitkomen.

De boten kunnen worden aangepast aan de mogelijkheden van de zeiler, bijvoorbeeld met handbesturing. Voor deelnemers die door een beperking niet meer in een gewone zeilboot kunnen varen, biedt de klasse de kans om hun sport te blijven beoefenen.

Zien hoe het wereldkampioenschap eraan toeging? Bekijk dan bovenstaande video.

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Door Redactie Hart van Nederland

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