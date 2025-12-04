Volg Hart van Nederland
Burgemeester Middelburg opgelucht: zoekgeraakte ambtsketen weer terecht

Vandaag, 13:58

De burgemeester van Middelburg Yvonne van Mastrigt kan weer opgelucht ademhalen. Het zoekgeraakte deel van haar ambtsketen is weer terecht, dat laat een woordvoerder van de Zeeuwse gemeente weten. Vorige maand werd er nog een grote zoektocht opgestart en de hulp ingeschakeld van de Middelburgers. "Ik heb hulp nodig, wie heeft een goede speurneus?", klonk het toen.

De burgemeester droeg de ambtsketen bij de uitreiking van een koninklijke onderscheiding in het Middelburgs Theater. Toen ze op de fiets stapte en richting huis fietste, is het embleem er ergens af gevallen. "We kunnen het namaken, maar ik zou de ambtsketen graag weer compleet willen maken met het originele embleem. Daarom doe ik een beroep op jullie scherpe ogen", schreef Van Mastrigt ze op de site van de gemeente.

Inwoners van Middelburg hielpen direct met zoeken:

Beloning

De burgemeester loofde ook een beloning uit voor de vinder. "Een bos bloemen, een zoen van de juffrouw en misschien wel vindersloon", aldus de burgemeester vorige maand. Of die beloning nu wordt uitgereikt is niet bekend. De burgemeester laat via een woordvoerder aan Omroep Zeeland weten erg blij te zijn. "Een Sinterklaascadeau, mooier kan het niet," vertelt ze.

