Burgemeester Middelburg verliest deel ketting, jacht op embleem begonnen

Waar is het embleem van de ambtsketen van burgemeester Yvonne van Mastrigt van Middelburg? De burgemeester is het deel van haar ketting waarschijnlijk zondagavond kwijtgeraakt toen ze op de fiets zat. Ze doet een beroep op haar inwoners: "Ik heb hulp nodig. Wie van jullie heeft een goede speurneus?"

Van Mastrigt droeg haar ambtsketen zondag bij de uitreiking van een koninklijke onderscheiding in het Middelburgs Theater. Toen ze op de fiets stapte en richting huis fietste, is het embleem er ergens af gevallen. Waarschijnlijk ligt de grote zilveren munt ergens tussen het Middelburgs Theater en de Koudekerseweg.

Van Mastrigt heeft al gezocht bij het theater, de Oostkerk, langs de kades en richting Hogeschool HZ University of Applied Sciences. Daarna is ze in westelijke richting naar Koudekerke gefietst.

Zoektocht naar het embleem van de ambtsketen van burgemeester Yvonne van Mastrigt.

"We kunnen het namaken, maar ik zou de ambtsketen graag weer compleet willen maken met het originele embleem. Daarom doe ik een beroep op jullie scherpe ogen", schrijft ze op de site van de gemeente.

Beloning

Woensdagochtend vertelden een aantal mensen al tegen een verslaggever van Hart van Nederland dat ze nog niks hebben gevonden, zoals je in bovenstaande video ziet. "Ik ben heel benieuwd waar die is, maar ik heb hem niet in ieder geval", zegt een voorbijganger.

Wie het embleem wel vindt, wacht een beloning: "Een bos bloemen, een zoen van de juffrouw en misschien wel vindersloon", aldus de burgemeester.