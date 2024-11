Wow: binnen no time streefbedrag van 15.000 euro opgehaald voor overleden Loïs (8)

Waar een paar uur geleden nog de teller van de crowdfundingsactie op 9000 euro stond, is inmiddels het streefbedrag van 15.000 euro voor de familie van de overleden Loïs binnen. Het 8-jarige meisje overleed vorige week tijdens een kinderfeestje. Om het gezin een hart onder de riem te steken, werd er geld ingezameld.

Het jonge meisje overleed vorige week tijdens een bezoek aan een trampolinepark in Waalwijk. Tijdens een feestje daar werd ze onwel. Reanimatie mocht niet meer baten. Bekenden van het gezin hadden de crowdfundingsactie opgezet om het gezin financieel te ondersteunen.

Een nachtmerrie

De aangrijpende tekst op de crowdfundingpagina luidt: ' De dag is zoals normaal begonnen. De meiden zijn naar school en vanmiddag mag Loïs mee naar een kinderfeestje! Ohh, wat kijkt ze er naar uit om samen met haar vriendinnen weg te gaan. (...) En dan plotsklaps veranderd de ohh zo fijne dag in een nachtmerrie… Het gaat niet goed met Loïs. De alarmdiensten zijn gebeld en papa, mama en opa en oma doen hun best om naar je toe te komen. Niet veel later komt het meest onwerkelijke nieuws: Lieve Loïs je hebt ons verlaten.'

Meer dan 500 mensen hebben geld gedoneerd en na drie dagen is het streefbedrag van 15.000 euro opgehaald.